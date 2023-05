Ex-marido queima ingresso de mulher que dormiu em fila para ir a show do RBD

Uma mulher, de 26 anos, que pagou R$ 850 para assistir ao show da banda RBD em São Paulo, foi ameaçada pelo ex-marido e teve o ingresso queimado. Um vídeo enviado pela vítima mostra o instante em que ele destrói o pedaço de papel.

Após o ocorrido na madrugada da última quarta-feira (3), Ingrid Lima registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher de Itapevi, cidade onde mora. O ex chegou a dizer que “já que ela acabou com a vida dele, ele acabaria com a dela”.

O homem transmitiu o momento em que queima o ingresso na boca do fogão, em ligação de vídeo no WhatsApp. A vítima narrou aos policiais que ele fez isso para desestabilizá-la emocionalmente, já que conseguir a ida ao show foi muito difícil.

Jovem dormiu na fila para comprar ingresso

Ingrid explicou que adquiriu o ingresso no final de janeiro, no primeiro dia de vendas para o público geral. Ela dormiu em uma barraca e foi a primeira da fila.

“Eu fiquei destruída, essa é a palavra que mais define o que eu senti. Eu lutei muito pra conseguir esse ingresso, não foi fácil, e eu não imaginava que ele fosse me atingir dessa forma. Ele sabia que tocando nisso doeria muito em mim”, conta a cabeleireira.

"Tudo que eu quero é realizar meu sonho"

Ingrid contatou a empresa responsável pela venda dos ingressos, que afirma não ser responsável por furtos, roubos e outros danos causados ao produto. Agora, ela segue tentando adquirir um novo ingresso.

Devido a gastos com advogados para resolver um impasse pessoal, ela não tem condições de comprar um novo no momento. Assim, teme não conseguir assistir à banda em novembro.

“Tudo que eu quero é o meu ingresso, realizar meu sonho, do fundo do meu coração. Sou fã da banda desde que eu me entendo por gente. Todo mundo que convive comigo por uma ou duas horas sabe do meu amor por eles”, lamentou. Confira:

