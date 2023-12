Ex-Miss Bolívia é presa por suspeita de tráfico de armas e drogas

A ex-Miss Bolívia, Alondra Mercado, foi detida no último sábado (23), por suspeita de tráfico de armas e drogas. Seu namorado, Andres Vasquez, que está foragido, também teve a prisão decretada. A modelo ganhou o concurso de beleza em 2020 e ainda foi consagrada Miss Charm Bolivia em 2023.

De acordo com o portal A Semana, a moça foi levada por agentes de segurança após uma operação da Força Especial de Combate ao Tráfico de Drogas do país. No apartamento que ela dividia com o companheiro, usado como esconderijo, foram encontradas 110 munições para fuzil AK-47, armamento usado por quadrilhas de tráfico internacional.

Segundo o procurador departamental de Beni, onde Alondra está presa preventivamente por 30 dias, o caso continuará sendo investigado. “Temos informações e de acordo com os vídeos de um celular que foi ‘sequestrado’, a ex-rainha da beleza e os acusados de tráfico de drogas participaram de festas clandestinas com as armas”, comentou Gerardo Balderas.

No entanto, o Ministério Público afirmou que irá recorrer da decisão, para que a Mercado cumpra, no mínimo, 6 meses de detenção durante as investigações.

Nas redes sociais, Alondra Mercado contava com mais de 40 mil seguidores. Seu primeiro título de mulher mais bonita foi aos 18 anos, quando se tornou a Reina del Carnaval de Trinidad, em 2019.

