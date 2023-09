Ex-mulher de namorado de Von Richthofen pede guarda das filhas com o médico

Em entrevista ao jornal O Globo, a médica Sílvia Constantino Franco, ex-mulher do atual namorado de Suzane von Richthofen, disse que entrou com um pedido de tutela de urgência após saber do relacionamento.

A médica pede que a justiça reavalie a guarda das filhas que ela teve junto de Felipe Zecchini Muniz, apontado como atual companheiro de von Richthofen e futuro pai da filha da assassina.

Na entrevista, Sílvia afirma que as filhas estão sofrendo bullying no colégio, sendo chamadas de “enteadas da assassina”, e classifica Suzane como “assassina psicopata”. Além disso, a médica relata que sofreu um "relacionamento abusivo" com o ex-marido.

Deixe seu Comentário

Leia Também