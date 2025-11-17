Ex-prefeito com atuação na Casa Civil é nomeado adjunto da pasta

Com o secretário Walter Carneiro Júnior à frente da Casa Civil, depois de atuar como adjunto desde o início do ano, sua vaga foi ocupada pelo ex-prefeito e secretário-executivo de Gestão Política no Interior, Éder Uilson França Lima (Tuta).

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (17). Tuta que já foi prefeito da cidade de Ivinhema por dois mandatos, de 2013 a 2020, também tem a experiência de adjunto da pasta, função que ocupou em 2021 e 2022.

Como secretário-executivo, já na Casa Civil, Tuta assessorava o titular nas relações políticas de Governo no interior do Estado, em articulação com os prefeitos, secretários municipais e vereadores, já com foco no fortalecimento da gestão participativa nos municípios.

Tuta completa a nova composição da Casa Civil, junto com Walter Jr. que assumiu em 27 de outubro, em decorrência da saída de Eduardo Rocha, que busca futuro eleitoral.

Tiago Serejo Mariano, que já era da pasta, ficará com a função que era de Tuta, como secretário-executivo de Gestão Política no Interior.

