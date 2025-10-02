Menu
Menu Busca quinta, 02 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Ex-presidente da Federação de Clubes de Laço de MS é encontrado morto: 'Marcante e inesquecível'

Adanilton Faustino foi velado na Capela do Cemitério Parque das Primaveras

02 outubro 2025 - 14h51Brenda Assis     atualizado em 02/10/2025 às 15h27
Adanilton foi encontrado sem vida na manhã de ontemAdanilton foi encontrado sem vida na manhã de ontem   (Foto: Divulgação)
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Adanilton Faustino de Souza, ex-presidente da Federação de Clubes de Laço de Mato Grosso do Sul, foi encontrado morto, aos 71 anos, nesta quarta-feira (1°), em Campo Grande. 

Por meio de nota, publicada nas redes sociais da instituição, Adanilton deixa um grande legado. “Marcante e inesquecível para todos que tiveram a honra de conviver com ele. Homem apaixonado pelo laço comprido, dedicou grande parte de sua vida à modalidade, sendo Presidente da Federação por dois mandatos (1990 a 1992 e 1996 a 1998)”, diz o texto.

Além disso, ele foi Patrão do CL Portão Quebrado e do CL Rio Verde de Camapuã, sempre trabalhando pelo fortalecimento do esporte no Estado.

“Reconhecido por seu jeito brincalhão, alegre e acolhedor, conquistou inúmeras amizades ao longo de sua trajetória, deixando lembranças que permanecerão vivas no coração de todos. Sua dedicação foi fundamental para construir parte importante da história que a Federação carrega hoje”, diz.

Adanilton está sendo velado na Capela do Cemitério Parque das Primaveras, localizado na Avenida Senador Filinto Muller, 2211 – Bairro Jardim Parati, em Campo Grande. Ele será sepultado no mesmo local às 16h.

Reportar Erro
Sebrae Set25 Detalhe de noticia
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cantor Hungria
Geral
Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Foto: Ilustrativa /
Política
Fim da obrigatoriedade de autoescola gera críticas do setor em MS
Foto: Divulgação/CBMMS
Geral
Queimadas em Mato Grosso do Sul caem mais de 90% no Pantanal
Sede do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul - TCE/MS
Interior
TCE multa prefeita de Água Clara por falhas no transporte escolar
Sede do TCE-MS -
Interior
TCE isenta ex-presidente da Câmara de Selvíria de devolver mais de R$ 100 mil
Deputados da bancada federal de Mato Grosso do Sul
Geral
Deputados votaram pelo aumento da isenção do IR que beneficiará 236 mil pessoas em MS
Gabriel foi atingido por vários tiros
Justiça
Execução de Gabriel Jordão no bairro Moreninha tem reviravolta na Justiça
Vai participar? Veja dicas de alimentação antes de encarar Corrida do Pantanal
Geral
Vai participar? Veja dicas de alimentação antes de encarar Corrida do Pantanal
Foto: Divulgação
Geral
Campão Graffiti lança chamamento público para artistas regionais
Desembargador Djailson de Souza -
Justiça
Juiz Djailson de Souza é promovido a desembargador do TJMS

Mais Lidas

JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
O caso aconteceu no final da manhã de hoje
Polícia
Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande
Luis Carlos Perez Junior
Geral
Homem que morreu ao cair de pontilhão era enfermeiro da Santa Casa
Alysson é um dos assassinados no lava-jato
Polícia
Filho e esposa presenciaram assassinato de pastor em lava-jato no Danúbio Azul