Ex-presidente da Federação de Clubes de Laço de MS é encontrado morto: 'Marcante e inesquecível'

Adanilton Faustino de Souza, ex-presidente da Federação de Clubes de Laço de Mato Grosso do Sul, foi encontrado morto, aos 71 anos, nesta quarta-feira (1°), em Campo Grande.

Por meio de nota, publicada nas redes sociais da instituição, Adanilton deixa um grande legado. “Marcante e inesquecível para todos que tiveram a honra de conviver com ele. Homem apaixonado pelo laço comprido, dedicou grande parte de sua vida à modalidade, sendo Presidente da Federação por dois mandatos (1990 a 1992 e 1996 a 1998)”, diz o texto.

Além disso, ele foi Patrão do CL Portão Quebrado e do CL Rio Verde de Camapuã, sempre trabalhando pelo fortalecimento do esporte no Estado.

“Reconhecido por seu jeito brincalhão, alegre e acolhedor, conquistou inúmeras amizades ao longo de sua trajetória, deixando lembranças que permanecerão vivas no coração de todos. Sua dedicação foi fundamental para construir parte importante da história que a Federação carrega hoje”, diz.

Adanilton está sendo velado na Capela do Cemitério Parque das Primaveras, localizado na Avenida Senador Filinto Muller, 2211 – Bairro Jardim Parati, em Campo Grande. Ele será sepultado no mesmo local às 16h.

