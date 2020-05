Ex-Titãs, Ciro Pessoa morre ao contrair coronavírus em tratamento de câncer

Sarah Chaves, com informações do G1

O cantor, compositor e guitarrista, Ciro Pessoa, um dos fundadores da banda Titãs, morreu aos 62 anos na madrugada desta terça-feira (5), após contrair coronavírus durante o tratamento de um câncer.

A informação foi confirmada nas redes sociais pelos músicos Branco Mello e Sérgio Brito e pela a ex-mulher, Isabela Johansen.

Isabela Johansen, ex-mulher de Ciro, em nota de pesar, explicou os últimos acontecimentos que envolviam a saúde do cantor. "É com tristeza e amor eterno que venho aqui dizer que meu ex-marido, Ciro Pessoa, pai da minha filha e enteado amados, faleceu. Ele estava lutando contra o câncer e nas idas e vindas ao hospital, acabou contraindo Covid-19. Foi internado, mas infelizmente não resistiu".

"Estou profundamente triste com a partida nessa madrugada do meu irmão, músico, poeta e primeiro grande parceiro, Ciro Pessoa. Foi dele a ideia de reunir os amigos compositores no começo dos anos 80 pra fazermos uma banda de rock. E assim formamos os Titãs", publicou Branco Mello.

"Hoje perdemos Ciro Pessoa, amigo querido e membro da formação original dos Titãs. Muito triste com tudo isso", postou Sergio Britto.

Biografia

Ciro foi cantor, compositor e guitarrista, participou da formação original dos Titãs, em 1982, ao lado de outros oito músicos: Arnaldo Antunes, Nando Reis, Branco Mello, Paulo Miklos, Tony Belloto, Sergio Britto, Marcelo Fromer e André Jung.

Pessoa foi um dos compositores responsáveis por clássicos dos Titãs como "Sonífera llha" e "Homem Primata", mas Ciro saiu da banda antes mesmo do lançamento do primeiro disco, "Titãs" (1984).

Porém, ele também chegou a escrever artigos para diferentes publicações brasileiras, assinados com o nome fictício de Dharma Tenzin Chöpe.

Atualmente, se mantinha ativo na banda Nu Descendo a Escada – mesmo nome de uma pintura feita em 1912 por Marcel Duchamp.





