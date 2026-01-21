Menu
Ex-vereador, Creuzimar Barboza, morre em Dourados

Morador de Vila Vargas, ele teve atuação voltada à inclusão e à assistência social

21 janeiro 2026 - 08h22Sarah Chaves    atualizado em 21/01/2026 às 08h29
Creuzimar BarbozaCreuzimar Barboza   (Reprodução)

Morreu na noite de ontem (20), aos 66 anos, o ex-vereador Creuzimar Barboza, em Dourados. A morte foi confirmada nesta terça-feira e gerou manifestações de pesar no meio político e entre moradores do município.

Natural de Mirante do Paranapanema (SP), Creuzimar construiu sua trajetória pública em Dourados, onde morava no distrito de Vila Vargas. Ele exerceu um mandato como vereador entre 2021 e 2024, período em que se destacou pela atuação voltada às causas sociais, à defesa dos distritos e ao fortalecimento de políticas públicas de inclusão.

Durante o mandato, teve atuação reconhecida na defesa das pessoas com deficiência, com pautas ligadas à acessibilidade, dignidade e respeito às diferenças. Também presidiu a Comissão de Assistência Social, na qual trabalhou na formulação e acompanhamento de ações voltadas à população em situação de vulnerabilidade, com foco no diálogo e em soluções práticas.

A trajetória de Creuzimar Barboza ficou marcada pela simplicidade, sensibilidade social e compromisso com a vida pública, sempre atento às demandas da comunidade e às necessidades de quem mais dependia da atuação do poder público.

Em nota, a Câmara Municipal de Dourados lamentou a morte do ex-parlamentar. “Neste momento de profunda tristeza, a Câmara Municipal se solidariza com os familiares, amigos e toda a comunidade, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável.”

