Ex-vereador, Tabosa irá conduzir Instituto Municipal de Previdência

Marcos Cesar Malaquias Tabosa, conhecido como Tabosa (PP), ex-vereador, foi nomeado para o cargo de diretor-presidente do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande, conforme noemação assinada por Adriane Lopes em edição extra do Diário Oficial desta segunda-feira (24).



Tabosa foi eleito em 2020, e na ultima eleição ficou como suplente.

Ele é tecnólogo em gestão pública, servidor público de carreira da Prefeitura desde 1996 ,e presidente do Sindicato dos Funcionários e Servidores Municipais de Campo Grande desde 2009.

Elza Pereira da Silva que estava no cargo desde abril do ano passado, foi exonerada na mesma edição do Diário.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também