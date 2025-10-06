Exames preliminares descartam morte por metanol de jovem de 21 anos

Exames preliminares descartaram que, Matheus Santana Falcão, de 21 anos, morreu por intoxicação de metanol, em Campo Grande. A informação foi divulgada pela Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) nesta segunda-feira (6). Esse foi o primeiro caso suspeito registrado no Estado.

De acordo com a SES, a suspeita inicial era de que a morte poderia estar relacionada ao consumo de bebida adulterada, mas, segundo a análise das amostras colhidas do corpo, não foi detectada a presença de metanol, substância altamente tóxica. A causa da morte, no entanto, ainda não foi confirmada.

Exames complementares estão em andamento para verificar a presença de outras substâncias e esclarecer o que motivou o quadro que levou ao óbito.

A Secretaria de Saúde informou que foi notificada sobre o caso e atua em conjunto com os órgãos de segurança pública e a vigilância sanitária na investigação. O Governo do Estado lamentou a morte do jovem e manifestou solidariedade aos familiares.

“O Governo do Estado reitera o compromisso com a apuração rigorosa dos fatos, adotando todas as medidas cabíveis para garantir a proteção da saúde pública”, afirma a nota.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também