Exonerações do Governo do Estado ligadas ao PT são publicadas no Diário Oficial

O Diário Oficial do Governo de Mato Grosso do Sul desta segunda-feira (22) trouxe novas exonerações de nomes ligados ao Partido dos Trabalhadores (PT), reforçando o rompimento político entre a sigla e a gestão do governador Eduardo Riedel (PP).

Entre os exonerados está Washington Willeman de Souza, diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), indicado pelo PT quando o partido integrou a base do governo. Também foi desligado Vivaldo Chagas da Cruz, cunhado do deputado federal Vander Loubet (PT), que também ocupava cargo na Agraer.

As exonerações desta segunda-feira ocorrem após uma série de cortes iniciados no dia 12 de setembro, quando o governo exonerou diversos nomes indicados pelo PT, como Vagner Campos Silva (Políticas Públicas LGBTQIA+), Vania Lucia Baptista Duarte (Promoção da Igualdade Racial), Zirleide Silva Barbosa (Pessoas Idosas), Humberto de Mello Pereira (Agricultura Familiar) e Marcos Roberto Carvalho de Melo, também da Agraer.

Essas movimentações são consequência direta do rompimento oficializado pelo diretório estadual do PT no dia 8 de agosto. Na ocasião, o partido anunciou que entregaria cerca de 25 cargos de chefia no governo estadual. Segundo o deputado federal Vander Loubet, presidente eleito do PT-MS, a saída do governo visa fortalecer a federação partidária e focar na reeleição do presidente Lula.

