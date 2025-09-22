Menu
Exonerações do Governo do Estado ligadas ao PT são publicadas no Diário Oficial

As movimentações são consequência do rompimento oficializado pelo diretório estadual do partido no início de agosto

22 setembro 2025 - 12h37Sarah Chaves    atualizado em 22/09/2025 às 14h37
Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural era dirigida por indicações do PTAgência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural era dirigida por indicações do PT   (Reprodução)

O Diário Oficial do Governo de Mato Grosso do Sul desta segunda-feira (22) trouxe novas exonerações de nomes ligados ao Partido dos Trabalhadores (PT), reforçando o rompimento político entre a sigla e a gestão do governador Eduardo Riedel (PP).

Entre os exonerados está Washington Willeman de Souza, diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), indicado pelo PT quando o partido integrou a base do governo. Também foi desligado Vivaldo Chagas da Cruz, cunhado do deputado federal Vander Loubet  (PT), que também ocupava cargo na Agraer.

As exonerações desta segunda-feira ocorrem após uma série de cortes iniciados no dia 12 de setembro, quando o governo exonerou diversos nomes indicados pelo PT, como Vagner Campos Silva (Políticas Públicas LGBTQIA+), Vania Lucia Baptista Duarte (Promoção da Igualdade Racial), Zirleide Silva Barbosa (Pessoas Idosas), Humberto de Mello Pereira (Agricultura Familiar) e Marcos Roberto Carvalho de Melo, também da Agraer.

Essas movimentações são consequência direta do rompimento oficializado pelo diretório estadual do PT no dia 8 de agosto. Na ocasião, o partido anunciou que entregaria cerca de 25 cargos de chefia no governo estadual. Segundo o deputado federal Vander Loubet, presidente eleito do PT-MS, a saída do governo visa fortalecer a federação partidária e focar na reeleição do presidente Lula.

 

