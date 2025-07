Expansão de mineradora em Corumbá deve gerar até 4,3 mil novos empregos em MS

A LHG Mining irá investir R$ 4 bilhões para expandir as operações da mineradora no município de Corumbá, conforme discutido em reunião com o prefeito, Dr. Gabriel Oliveira e representantes da empresa, os diretores Lúcio Cavalli (Operações), Rodrigo Dutra (Sustentabilidade) e o coordenador de Meio Ambiente, Kelver Lino

Durante a reunião, foram apresentados dados técnicos e econômicos do projeto, que pretende elevar a produção anual de minério de ferro de 12 milhões para 25 milhões de toneladas.

O projeto prevê a geração de até 4,3 mil empregos durante a fase de implantação. A estimativa é de que a operação tenha viabilidade por até 40 anos.

Concluída a implantação, a empresa deve criar 500 novas vagas permanentes, ampliando o número total de empregados para 2.500.

Entre as obras previstas estão a instalação de um transportador de correia, duas novas plantas de beneficiamento, um sistema automatizado de carregamento ferroviário e um novo terminal rodoviário. As melhorias visam reduzir custos logísticos e mitigar impactos ambientais, como a emissão de poeira por caminhões.

Com mais de 90% do quadro de funcionários sendo moradores de Mato Grosso do Sul, a LHG Mining destacou que a contratação de mão de obra e fornecedores locais continuará sendo prioridade.

A expansão deverá gerar aproximadamente R$ 350 milhões por ano em tributos, como CFEM, ICMS e ISS, além de até R$ 40 milhões em compensações ambientais, segundo a mineradora.

A audiência pública para apresentação do projeto está marcada para 30 de setembro, no Centro de Convenções.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também