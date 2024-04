Explosão estelar rara deve ser vista da Terra ainda este ano; veja como será

Um sistema estelar, localizado a 3 mil anos-luz de distância da Terra, deve se tornar visível a olho nu de nosso planeta em breve, ainda neste ano, segundo previsões da NASA, a agência aeroespacial dos Estados Unidos.

Se espera que o sistema estelar binário T Coronae Borealis ou T CrB, como é chamado popularmente, tenha sua terceira explosão até setembro deste ano. A primeira vez que esse fenômeno, conhecido como nova, foi observado foi em 1866, com a segunda observação ocorrendo em 1946.

Localizado na constelação Corona Borealis, geralmente muito fraca para ser percebida a olho nu, essa explosão, que ocorre a cada cerca de 80 anos, restaura a luminosidade da constelação.

Imagem conceitual sobre como a explosão possivelmente deverá ser - Animação: Divulgação/NASA

Segundo a NASA, a explosão será visível no céu noturno, com seu brilho podendo ultrapassar o da Estrela do Norte. “O sistema estelar, normalmente de magnitude +10, que é muito escuro para ser visto a olho nu, saltará para magnitude +2 durante o evento. Este terá brilho semelhante ao da Estrela do Norte, Polaris”, afirmou a agência aeroespacial.

Entenda como ocorre o fenômeno

“As estrelas estão suficientemente próximas para que, à medida que a gigante vermelha se torna instável devido ao aumento da temperatura e pressão e começa a ejetar as suas camadas exteriores, a anã branca recolhe essa matéria na sua superfície”, detalhou a NASA.

“A atmosfera rasa e densa da anã branca eventualmente aquece o suficiente para causar reação termonuclear descontrolada – que produz a nova explosão que pode ser vista da Terra”, completou.

O brilho da explosão continuará visível no céu por alguns dias antes de sumir, e pouco mais de uma semana com binóculos antes de sumir por possivelmente outros 80 anos.

