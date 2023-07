Explosão no Paraná mata sete haitianos e um brasileiro

Uma pessoa ainda segue desaparecida após a explosão de um silo de armazenamento de milho que matou oito pessoas em Palotina, no Paraná. De acordo com as informações, sete dos oito mortos são haitianos e um é brasileiro. Segundo a cooperativa agroindustrial C.Vale, empresa responsável pelo empreendimento, a pessoa desaparecida é haitiana.

O Corpo de Bombeiros informou que o haitiano desaparecido foi soterrado por cerca de 10 mil toneladas de milho que teriam desmoronado após a explosão ocorrida na quarta-feira (26) por volta das 17 horas. A C.Vale informou que a retirada completa dos grãos levará entre sete e dez dias.

Também por meio de nota, a C.Vale divulgou o nome das vítimas e informou estar seguindo com as buscas e que “os sete trabalhadores haitianos vítimas do acidente estão sendo velados de forma coletiva no Ginásio da Umesp, na área central do município”.

Segundo o major Zajac, a explosão ocorreu no interior do túnel de um dos silos da cooperativa agroindustrial C.Vale. Ela se estendeu para outros três tuneis interligados.

O militar explica que o período atual é de colheita da safra de milho, e que esses armazéns recebem o produto que é estocado até a secagem para, então, ser processado.

Zajac acrescentou que as causas da explosão serão investigadas por peritos da polícia científica. Ele, no entanto, antecipou algumas das hipóteses sobre quais substâncias presentes no local poderiam ter causado a explosão.

