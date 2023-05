Expogrande 2023 movimentou R$ 110 milhões

A Expogrande 2023 superou todas as expectativas, e teve números expressivos, tanto com os shows, como na pecuária, batendo R$ 110 milhões de movimentação financeira, nos 11 dias de evento, de acordo com Guilherme Bumlai, presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul).

Ao JD1 Notícias, Bumlai trouxe um balanço expressivo do evento, que é responsável por 20% da receita anual de arrecadação da Acrissul. “Só de negócios realizados no Parque de Exposições, com expositores, vendas de maquinários, leilões, bilheteria dos shows, e todo o comércio envolvido dentro do Parque Laucídio Coelho tivemos R$ 110 milhões de reais, sem contar com o comércio externo. Já de público recebemos 102.800 mil pessoas”, elencou.

Foram destacados que, os serviços de hotelaria, que hospedaram visitantes até de fora do estado, estética e comércio de roupas também foram beneficiados “Em torno de R$ 40 milhões", avaliou Bumlai, sobre números abstratos do valor gerado ao Município com o evento.

Sozinhos, os leilões de bovinos e ovinos arrecadaram R$ 18 milhões na Expogrande, mais do que os que estavam sendo realizados antes da feira, de acordo com Guilherme Bumlai, mais de 4 mil animais foram vendidos durante o evento.

Outro aspecto positivo para a maior participação do público foi a readequação dos horários dos shows, e a separação do espaço. “A venda do ingresso separado, com valores diferentes para quem queria ver a exposição e para quem podia escolher assistir só ao show possibilitou que as pessoas pudessem escolher, porque os valores eram baixos e ainda tivemos seis dias gratuitos, esse foi o primeiro benefício”, afirma Guilherme.

“O segundo benefício é a questão dos horários, isso permitiu com que as pessoas de mais idade pudessem levar os filhos nos shows. Tivemos a família presente no parque de exposições e a mudança de horário atende aos anseios da vizinhança de não extrapolar o barulho até de manhã, evitando também o tempo dos adolescentes bebendo e causando problemas de madrugada". Conforme o presidente da Acrissul não houve incidentes com a segurança nos dias de exposição.

Ainda pensando na participação da família toda, a Fazendinha, com pequenos animais, brincadeiras lúdicas, e mensagem sustentável foi a mais robusta já feita pela equipe da Acrisssul, para resgatar a participação das crianças, apontou Bumlai. “A fazendinha atraiu milhares de crianças, acho isso importante num estado como o nosso, que tem como matriz econômica o agro, a gente precisa desenvolver, nas crianças essa visão para que eventualmente no futuro ela vá trabalhar com alguma coisa no setor”.

“A parte econômica foi bem, participação da população foi bem, isso só aumenta nossa responsabilidade para fazer ano que vem uma feira maior e melhor, por isso, essa semana já estamos conversando para planejar um espaço mais amplo e atender mais expositores”.

Guilherme Bumlai finalizou destacando que a Expogrande é popular e tradicional e além de ser uma feira agropecuária, é uma possibilidade para o criador mostrar o que tem de melhor na sua propriedade.

Os valores arrecadados serão para qualificação, inovação e atualização dos criadores, possibilitando o melhoramento genético do gado no MS, devido à comercialização de reprodutores, à formação de planteis. Bumlai ressalta também, que a Expogrande de 2024 deve atrair muito mais participantes, já que em 2023, foi retomada "a grandeza do evento", se tornando uma “vitrine" para o próximo ano.

