Expogrande terá debate sobre citricultura neste sábado

Com uma participação brasileira de 75% no mercado internacional da citricultura na produção de laranja, o a viabilidade econômica e de produção do setor será apresentada na Expogrande 2024 neste sábado (13) às 10h no auditório da Acrissul, com intuito de atrair produtores em Mato Grosso do Sul.

Experiente no setor através de multinacionais como a Basf e Dreyfus, o engenheiro agrônomo Roberto Aparecido Salva, proprietário da Citros Salva e Cutrale ministrará a palestra ao lado de Rubens Stamato Júnior, consultor de agronegócios em instituições como Fundo Paulista de Defesa da Citricultura, Cargill Agrícola, com experiência em implementação de projetos nos Estados Unidos, Alemanha, Holanda e China.

De acordo com dados do Fundecitrus, apresentados em abril, o encerramento da safra de laranja 2023/24 do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo e Sudoeste Mineiro, contou com uma safra de 307,22 milhões de caixas de 40,8 kg, 2,22% inferior ao colhido na safra passada. Um dos principais motivos para as quedas sucessivas na produção nacional é o agravamento do greening, considerada a doença dos citros de maior impacto no mundo pela dificuldade de controle, rápida disseminação e por ser altamente destrutiva, com concentração de pomares contaminados no Estado de São Paulo.

Mato Grosso do Sul possui 2 mil hectares de plantio de limão, laranja e tangerina, com projeção de ampliar em mais 1,8 mil hectares, considerando as áreas de cultivo nas unidades de produção, que são cadastradas na Iagro, e vem ganhando competitividade.

