ExportaÃ§Ã£o de industrializados chega a US$ 1,15 bilhÃ£o em 2025

O levantamento do Observatório da Indústria da Fiems aponta que a receita com a exportação de produtos industriais no primeiro bimestre de 2025 ficou em US$ 1,15 bilhão, resultando num crescimento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado, quando as vendas ao exterior somaram US$ 928,2 milhões. Esse seria o maior valor de exportação já alcançado pela indústria estadual no período de janeiro a fevereiro.

Apenas em fevereiro, a receita foi de US$ 446 milhões, sendo que a indústria respondeu por 70% de toda a exportação de Mato Grosso do Sul. Já no acumulado do ano, a participação está em 83%.

Celulose e papel, Complexo frigorífico e Óleos vegetais e demais produtos de sua extração foram os segmentos industriais com maior participação nas receitas, respondendo por 84% das exportações no período entre janeiro e fevereiro.

No grupo Celulose e papel, foram exportados US$ 576,7 milhões em dois meses. Os principais produtos exportados foram pastas químicas de madeiras, e os principais compradores foram China, Itália, Holanda, Estados Unidos e Turquia.

Com relação ao grupo Complexo frigorífico, o valor com exportações no acumulado do ano foi de US$ 296,7 milhões. Os principais produtos comercializados foram carnes desossadas congeladas de bovino, carnes desossadas refrigeradas de bovino e peito de frango desossado e congelado. Os principais importadores foram China, Estados Unidos, Chile, Turquia e México.

Quanto ao grupo Óleos vegetais e demais produtos de sua extração, a receita com exportações foi de US$ 96,8 milhões entre os meses de janeiro e fevereiro.

