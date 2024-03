ExposiÃ§Ã£o de Livros e Poesias inaugura nesta quinta no EspaÃ§o Energia

Amanhã (21), no Espaço Energia, em Campo Grande, o Coletivo Tarja Preta inaugura às 19h, a Exposição de Livros e Poesias, com sarau dinâmico, e uma visão ampla para as diferentes expressões culturais.

O Coletivo, formado por 32 escritores de Mato Grosso do Sul, levará para o evento uma performance uma proposta informal de disseminação da palavra escrita.

Os trechos e textos selecionados abordam temáticas diversas, trazendo essa característica própria do coletivo. A performance conta com participação do trio Madinha, com trechos da música popular brasileira, menção e saudação aos nomes literários envolvidos em projetos do coletivo, leituras e declamações de poemas curtos e longos.

O evento será a segunda exposição de 2024 no Espaço Energia, que é um local para artistas do sul-mato-grossenses.

O coletivo Tarja Preta foi fundado em 2013 durante um sarau no bairro Universitário, por Raquel Dias, Eva Vilma, Fábio Gondim, Elias Borges e Tatiana de Conto. O nome surgiu da ideia da expressão de enfrentamento ao caos e à miséria individual de forma original.

Participantes

Música: Trio Madinha: Tânia Madinha (voz) Amaral Junior (violão), Julian Vargas (percussão)

Recepção: Sága (Thathy Dmeo)

Leitura e/ou declamações: Eva Vilma, Carmem Lúcia, Rafael Belo, Amanda Dim

Serviço

Exposição Coletivo Tarja Preta

Inauguração: 21/03/2024, 19h

Aberto ao público: 22/03 a 17/05

Local: Espaço Energia – Avenida Afonso Pensa, 3.901

