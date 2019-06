Exposição fotográfica "Olhares do Boêmio" acontece na Câmara

A Câmara Municipal de Campo Grande vai expor até dia 28 fotos do fotógrafo Marcos Maluf. Intitulada Olhares do Boêmio, a exposição é inspirada no avô de Marcos, Clóvis Maluf, que ajudou a despertar o interesse pela fotografia, mostrando como as imagens podem ser transformadas em poesia.

Cerca de 50 fotos ficarão no corredor de acesso aos gabinetes na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park.

Marcos fala emocionado sobre a exposição. “Agradeço a oportunidade de mostrar meu trabalho. Descobri a fotografia durante o curso de Jornalismo e, a partir de então, tudo passou a fazer mais sentido na minha vida. Todas as fotos tem significados importantes, representam emoções. Consegui levar para as imagens a poesia de que meu avô. Por isso, essa exposição é uma homenagem e inspirada nele”, disse Maluf.

O vereador William Maksoud, presidente da Comissão Permanente de Cultura da Casa de Leis, citou a importância de valorizar a cultura na Casa do Povo. “Cada foto tem um sentimento, relembra o que seu avô lhe ensinou e gostamos de valorizar esse trabalho”, disse. O vereador Dr. Livio destacou que esse espaço no corredor já vem sendo utilizado para valorizar artistas locais. “Passando por aqui, já podemos nos inspirar e contemplar o trabalho apresentado”, destacou.

Também participaram da abertura da exposição os vereadores Vinicius Siqueira, Enfermeira Cida Amaral e Eduardo Romero.

Marcos Maluf de Souza é fotojornalista há 3 anos e, em 2018, ficou em segundo lugar no Prêmio Águas Guariroba. Formou-se em jornalismo e conta que desde criança sempre gostou de fotografia. “Lembro de ficar sentado com meu avô, vendo o jornal impresso e conversando sobre as fotos. Ele, um grande poeta, dizia que a fotografia era poesia também. Que as pessoas se comunicavam através da fotografia”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também