Exposição recria ambiente em alusão a Manoel de Barros com pertences do escritor

O Espaço Energia recebe a partir de quarta-feira (30), a exposição "Manoel de Barros: Poesia para o Futuro" em alusão ao Dia do Livro comemorado em abril. O espaço irá dispor de objetos que pertenceram ao poeta, como sua máquina de escrever e cópias de suas cartas.

A exposição que contará com obras audiovisuais sobre o poeta, fotografias e um painel interativo se estenderá até o dia 15 de junho, aberta ao público de segunda a sexta, das 8h às 17h.

O Diretor Presidente da Energisa Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto Santos reforça que o Espaço Energia completa 10 anos neste ano, e representa o compromisso com o desenvolvimento social e cultural de Campo Grande. "Receber escolas e oferecer às crianças e jovens acesso à arte, à ciência e à inovação é parte essencial dessa missão, porque acreditamos que o conhecimento transforma a realidade das pessoas".

O curador da Casa Quintal Manoel de Barros, Ricardo Câmara destaca que Manoel de Barros faz parte do "panteon" de clássicos da poesia brasileira. "Como todo clássico é atemporal e sempre atual. Cuidarmos desse nosso tesouro é proporcionar às novas gerações a oportunidade de vivenciar o ambiente do poeta e sua obra, com isso fortalecemos nossa identidade e nosso senso de pertencimento", reflete.

Parte do imaginário de Manoel de Barros, o teto do espaço dará abrigo para os pássaros, libélulas e borboletas. "A expectativa é de que o visitante se conecte com o ambiente criado", afirma a curadora da exposição, Gabriela Dias.



Serviço:

Local: Avenida Afonso Pena, 3.901 - Campo Grande/MS de 30 de abril a 15 de junho

Horário: De segunda a sexta, das 8h às 17h

Entrada Gratuita

