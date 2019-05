Fã da PM, criança recebe visita surpresa em hospital

Saiba Mais Política Projeto prevê porte de arma para policiais aposentados

Na manhã desta sexta-feira (17), o pequeno Breno Artur Camargo Pereira, de quatro anos, recebeu a visita de policiais do 3º Batalhão de Dourados. Os militares foram até o Hospital Regional de Dourados, onde o garotinho está internado, para fazer uma pequena cirurgia.



Conforme à PM, Breno passou a ser criado pelos avós, após a morte dos pais. O menino conversava com as enfermeiras do hospital e relatou a vontade de ser policial quando crescer para ajudar as pessoas. Com isso, um assistente social do local repassou o fato ao Batalhão que empenhou uma equipe.



Breno se emocionou ao ver os policiais militares no quarto, e disse: “quero ser como vocês”.



A assessoria de comunicação do 3º BPM, explica que sempre faz a cobertura de situações como essa, entendendo a importância dos gestos solidários.



O comandante da unidade, tenente-coronel Carlos Silva diz que a admiração de uma criança como Breno pelos policiais do 3º BPM, indica que as ações da Polícia Militar estão seguindo no caminho correto.



“Fico muito feliz e realizado quando uma criança inocente como Breno, relata seu amor aos nossos policiais e os chama de “heróis”. Essa é a forma [heróis] a que me refiro aos meus policiais todas às vezes que tenho a oportunidade de reunir-me a eles”.

