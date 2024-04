FAB diz estar "preparada e pronta" para resgatar brasileiros no Irã e Oriente Médio

Com a escalada de tensões entre Irã e Israel, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou neste domingo (14) que está “preparada e pronta” para resgatar brasileiros de território iraniano e de outras áreas do Oriente Médio, caso seja necessário.

“A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, em razão dos últimos acontecimentos registrados no Oriente Médio, encontra-se preparada e pronta para atender a quaisquer demandas de resgate de brasileiros nas áreas de conflito”, disse a FAB em nota.

Apesar da nota, ainda não existe oficialmente uma missão de resgate de brasileiros. Segundo o Itamaraty, ele afirma que está monitorando a situação, “em particular em Israel, Palestina e Líbano”, desde outubro de 2023.

Uma das orientações do governo é que brasileiros evitem viagens não essenciais à região. “Em vista dos últimos acontecimentos no Oriente Médio, o Ministério das Relações Exteriores orienta os brasileiros que evitem viagens não essenciais à região, em particular a Israel, Palestina, Líbano, Síria, Jordânia, Iraque e Irã e que os nacionais que já estejam naqueles países sigam as orientações divulgadas nos sítios eletrônicos e mídias sociais das embaixadas brasileiras”, diz a nota.

A FAB disse que aguarda uma ordem do Ministério das Relações Exteriores ou de outra instância do governo. “A FAB ressalta, ainda, que sua permanente preparação diz respeito à atuação a qualquer hora, devendo ser acionada pelas autoridades competentes, não somente em relação a missões específicas, mas a quaisquer necessidade, sendo esta prontidão ininterrupta para agir em apoio à sociedade”, disse a corporação.

