FÃ¡bio Trad lanÃ§a coletÃ¢nea de contos e crÃ´nicas sobre ficÃ§Ã£o e realidade

Chamado de “Ruas que ainda transitam em mim”, livro escrito pelo ex-deputado federal, Fábio Trad, foi lançado na noite de ontem (21), em um evento que reuniu 580 pessoas, entre amigos, leitores e familiares dele.

O livro trás passagens que o autor julga “dignas de serem refletidas e compartilhadas com o público”, em formato de contos e crônicas sobre a vida de Fábio Trad, desde a sua infância até a idade adulta.

Ao JD1 Notícias, o autor conta que a obra levou dez meses para ser produzida e publicada pela Life Editora, aqui do Mato Grosso do Sul. É o primeiro livro de Fábio Trad na área da literatura, mas ele já havia sido coautor de produções jurídicas.

“Estou seguro de contribuir de forma modesta com a literatura brasileira. Estou satisfeito com o resultado”, disse Fábio Trad. A primeira tiragem do livro foi de mil exemplares, pois por enquanto, a obra será vendida somente no território do MS, pela livraria Leitura. Mas o público também pode adquirir a obra no site da Life Editora.

Uma noite de autógrafos está sendo organizada, mas ainda não tem data definida. “Quando escrevi um conto, pareceu interessante. Então procurei pessoas com expertise em literatura, e elas me motivaram a escrever mais. Formei um mosaico sobre a minha vida, desde a infância até a atualidade, com uma literatura honesta e aprazível”, finalizou Trad.

