Fábio Trad tem melhora no quadro da Covid-19 e já respira 100% sozinho

O deputado federal, Fábio Trad (PSD), que está internado com coronavírus no Hospital do Coração em Campo Grande, apresentou melhoras nos últimos dias.

De acordo com o último boletim médico do hospital, o deputado segue apresentando sucessivas melhoras em seu quadro de saúde. Na terça-feira foi retirada a sonda nasal que lhe administrava oxigênio e ele agora respira 100% sozinho.

Ainda não há previsão de alta para o deputado que foi diagnosticado com o vírus no último dia 13.

