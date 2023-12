Fábrica de etanol em Maracaju recebe autorização para funcionamento

Os técnicos da Agência Nacional de Petróleo (ANP) realizaram vistoria na nova fábrica Neomille, empresa subsidiária da Cerradinho Bioenergia em Maracaju, e ontem (28) foi publicada no Diário Oficial da União, a licença liberando o início de sua plena atividade de produção.

Focada na produção de etanol de milho e seus coprodutos como, a ração animal (DDGS), óleo e energia, a Neomille inicia a produção após 18 meses de obra, dentro da previsão inicial do projeto.

Foram investidos, por parte da Cerradinho Bioenergia, detentora da empresa, R$ 1,080 bilhão na construção de sua nova planta de etanol, com tecnologia de última geração, materializando mais uma etapa de seu plano de diversificação e expansão do negócio.

Renato Pretti, diretor executivo do Negócio Milho, esteve à frente da implantação da nova fábrica e enfatizou a dedicação da equipe do projeto. “Foram muitos desafios vencidos por uma equipe de excelência que nos dá muito orgulho”. Destacou também a colaboração e agilidade nas relações com o Governo do Mato Grosso do Sul, desde o início do empreendimento, em especial a eficiência do processo de licenciamento, que permitiu que a empresa finalizasse as construções dentro do prazo planejado para iniciar suas operações. “Agora, estamos prontos e liberados para funcionar com força total, além de ansiosos para alcançar todo o potencial da nova fábrica da Neomille”, completa Pretti.

Em sua primeira fase, a fábrica da Neomille no Mato Grosso do Sul irá processar 608 mil toneladas de milho, adicionando 3,1 milhões de cana equivalente a capacidade total de produção da CerradinhoBio, totalizando 13,6 milhões por ano safra. A nova planta tem capacidade de ofertar ao mercado 266 milhões de litros de etanol, 161 mil tons de DDGS, 10 mil tons de óleos e de comercializar 51 GWh de energia.

Subsidiária da CerradinhoBio, a Neomille produz bioenergia e coprodutos a partir do milho. Sua primeira planta industrial foi inaugurada em novembro de 2019, junto ao complexo industrial de Chapadão do Céu (GO), com capacidade de moagem de 860 mil toneladas de milho, por ano. Sua mais nova unidade em Maracaju, Mato Grosso do Sul, recebeu autorização da ANP, em dezembro de 2023 para processar 608 mil toneladas de milho, com previsão de acréscimo de 3,1 milhões de cana equivalente a capacidade total de produção da Cerradinho Bioenergia.

Deixe seu Comentário

Leia Também