Fábrica de lingeries é inaugurada na Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti

Com uma produção mensal de mais de 40 mil peças e ocupação remunerada de 35 internos, está em funcionamento uma fábrica de lingeries na PDIB (Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti).

A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) efetivou o convênio para o funcionamento da nova oficina de trabalho, durante solenidade realizada nessa quinta-feira (25), que contou com autoridades do Governo do Estado, Município, Judiciário, Ministério Público, entre outros.

A fábrica está instalada em uma parte de um barracão, com 170m², construído com recursos oriundos das penas de prestação pecuniária e do Conselho da Comunidade de Dois Irmãos do Buriti, e verbas próprias, com investimentos de R$ 55.454,58.

Segundo o diretor da PDIB, Reginaldo Francisco Régis, a oficina de trabalho visa garantir meios de reinserção social aos internos, para a conquista de uma nova vida em liberdade. Atualmente, são cerca de 220 internos exercendo atividade laboral na unidade prisional em diferentes frentes.

"Nosso objetivo é devolver pessoas melhores à sociedade, essa oficina é um meio de buscarmos isso pelo trabalho, e vamos atrás de outras", declarou Régis, reforçando também a ampla assistência à saúde dos custodiados, possibilitada pela parceria com o Município.

Para a oficialização da ocupação laboral dos internos na fábrica, foi firmado um convênio entre a Agepen e a empresa Carolina Paiva Lingerie, em conformidade com os protocolos legais exigidos.

Dados apresentados pelo diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, apontam que hoje são 216 convênios firmados para ocupação da mão de obra prisional em Mato Grosso do Sul, garantindo trabalho a 38% da massa carcerária.

Participaram do evento o secretário Executivo de Justiça da Sejusp, Rafael Garcia Ribeiro; o Prefeito de Dois Irmãos do Buriti Wlademir de Souza Volk; a presidente do Conselho da Comunidade, Laudicéia Schirman, o diretor-geral da Polícia Penal, Creone da Conceição Batista, entre outros.

