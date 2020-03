Fabricante da Bamboa distribuirá mais de 55 mil litros de álcool 70%

A pedido do Governo do Estado, a Cervejaria Campo Grande fabricante das cervejas Bamboa e Moema e dos refrigerantes Refriko, irá paralisar suas produções nesta terça-feira (24), para envasar 55 mil litros de álcool 70°GL para distribuir em hospitais e postos de saúde.

Esta é a segunda etapa de distribuição de álcool 70 realizado pela Cervejaria Campo Grande.

O processo de envasamento será feito a partir da doação de 200 mil litros de água feita pela Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul), que passará pelo processo de adequação, desinfecção e purificação. Todo o processo é controlado pelo Corpo de Bombeiros de Campo Grande com caminhões de combate a incêndio para evitar possíveis acidentes.

Para o envase e distribuição foram doados pela Refriko mais de 50 mil garrafas Pet de 2 litros que serão abastecidas com álcool 70º. "Não podemos pensar em prejuízo comercial num momento tão delicado que estamos vivendo. É mais importante pensar no ganho social. Fomos solicitados pelo Governo do Estado para colaborar e estaremos à disposição para o que for necessário. Espero que outros empresários tenham a mesma consciência”, afirmou Márcio Mendes, presidente do grupo Refriko.

A previsão é de que em menos de cinco dias a fábrica já tenha envazado cerca de 250.000 mil litros do produto readequado que serão distribuídos pelo governo às instituições de saúde.

