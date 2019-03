FAC apresenta trabalhos produzidos em projetos

O “Mulheres por amor à Campo Grande”, ação que conta com a participação voluntária de diversas mulheres da sociedade campo-grandense na realização de programas e atividades sociais do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) chegou a sua terceira edição. Para comemorar, o FAC preparou uma tarde de conversa e apresentação dos trabalhos produzidos nos projetos, na terça-feira (26), na Esplanada Ferroviária.

A presidente do conselho gestor do FAC e primeira-dama, Tatiana Trad, explicou que as “Madrinhas do FAC”, que colaboram de forma efetiva para o sucesso de todas as ações sociais, puderam conhecer de perto os artesanatos e adquirir produtos para que os projetos continuem acontecendo.

“Essa tarde serviu para mostrar para vocês aquilo que o FAC tem desenvolvido, os produtos que temos produzido e aquilo que a gente tem levado à população em estado de vulnerabilidade como capacitação. O projeto começou com o curso de ovos de páscoa e daí surgiu outras ideias, por isso fiz questão de ter os ovos hoje aqui para vocês verem a qualidade do que a gente ensina, do que nos dispomos a oferecer às pessoas”, disse.

O prefeito Marquinhos Trad falou do apoio de cada mulher nos projetos. “Mãos que transformam vida através da força do trabalho dessas mulheres, e assim que se constrói um mundo cada vez melhor, com as pessoas ajudando, com as pessoas em harmonia. Essas mulheres têm modificado a autoestima de outras que estão desempregadas e sem qualificação, dando uma capacitação, uma oportunidade, por meio de um curso de artesanato, de bijuteria, de cabeleireira, de chocolates”, enumerou.

Para a vice-prefeita Adriane Lopes, o mais importante é estar semeando o bem em conjunto. “Estamos semeando uma boa semente, mas sozinhas não vamos vencer, precisamos estar de mãos dadas. Mulheres de mãos dadas, por amor a Campo Grande. Mulheres que vão fazer a diferença onde estiverem”, afirmou.

O evento deste ano teve um formato diferente, mostrando os produtos que são produzidos nos cursos de capacitação. Os produtos ficaram à venda e a verba arrecada é revertida para dar suporte para que os projetos continuem se desenvolvendo.

