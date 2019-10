FAC leva mil crianças carentes para conhecerem o Circo dos Sonhos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio do Fundo de Apoio à Comunidade, proporcionou um momento especial para crianças em situação de vulnerabilidade social. Quinhentos alunos atendidos pelo FAC, Instituto Mirim e pela Reme tiveram a oportunidade de prestigiar, de forma totalmente gratuita, o espetáculo "O Sonho vai começar", no Circo dos Sonhos, do ator e artista circense, Marcos Frota. Em outra data, outras quinhentas crianças carentes serão levadas ao circo pelo Fundo de Apoio à Comunidade.

O Sonho Vai Começar traz à cena ilusionismo, música, teatro, dança e circo. Tudo acontece dentro do sonho de uma criativa garotinha, que sonha ser despertada por um mágico que a leva para a lua. Nesse ambiente de imaginação, as crianças foram convidas a viver essa aventura no fantástico e maravilhoso mundo do circo. Aquela menina que outrora estava desanimada, agora assiste empolgada ao espetáculo sentada na Lua, de onde vez ou outra desce para contracenar com os artistas circenses.

O prefeito Marquinhos Trad agradeceu ao ator Marcos Frota pela oportunidade dada às crianças. "Quero primeiro agradecer a Deus e depois ao Marcos. Eu e a Tatiana estamos oportunizando que crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social possam prestigiar este espetáculo. Esse é um momento de realizações, de alegria e de muita paz para nossas crianças", disse o prefeito.

A presidente do comitê gestor do FAC e primeira-dama de Campo Grande, Tatiana Trad, salientou que mil crianças carentes terão essa oportunidade de conhecer o circo. "O FAC vai trazer mil crianças para ter esse momento de alegria que é poder participar do mundo do circo. Na tarde de hoje foram 500, em outra sessão, o restante poderá prestigiar este espetáculo. Todos estamos muito felizes", destacou Tatiana.

Sérgio Oliveira, 15 anos, do Instituto Mirim, que esteve pela primeira vez em um circo, destacou este momento único em sua vida. "Foi muito emocionante para mim porque foi minha primeira vez em um circo. Quero voltar mais vezes para prestigiar o espetáculo", descreveu Sérgio.

"Foi muito legal e interessante estar aqui hoje. Meu amigo esteve pela primeira vez em um circo. A parte que eu mais gostei foi o momento do Globo da Morte, com os motoqueiros em alta velocidade", disse Daniel da Silva, 15 anos, estudante.

O espetáculo acontece na lona montada no estacionamento do Shopping Campo Grande, com sessões de terça a domingo, até 20 de outubro.

