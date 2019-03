Facebook expôs milhares de senhas de usuários à funcionários

Pedro Canahuati, vice-presidente de engenharia, segurança e privacidade do Facebook, informou na tarde desta quinta-feira (21), que no mês de janeiro, a companhia descobriu que senhas de milhões de usuários foram armazenadas em “formato legível” no sistema interno de armazenamento de dados da empresa.

O sistema da rede social é projetado “para sempre mascarar as senhas, usando técnicas que as tornam ilegíveis”. Canahuati afirmou, ainda, que a questão foi resolvida, mas enfatizou que, por precaução, os usuários que tiveram o armazenamento da senha alterado serão notificados.

“Essas senhas nunca estiveram visíveis para pessoas de fora do Facebook e não encontramos nenhuma evidência de que alguém internamente violou ou acessou indevidamente essas contas”, disse o executivo.

O post de Canahuati foi publicado um pouco antes que o blog de um jornalista especializado em segurança cibernética, Brian Krebs, foi o primeiro noticiar o incidente, mencionando uma fonte do Facebook segundo a qual as senhas de entre 200 milhões e 600 milhões de usuários podem ter ficado abertas a buscas por mais de 20 mil empregados do Facebook. Krebs afirmou que algumas dessas senhas estavam disponíveis, em formato texto simples, desde 2012

Canahuati disse ainda que a estimativa da companhia é de que serão notificadas centenas de milhões de usuários do Facebook Lite, dezenas de milhões de usuários do Facebook e dezenas de milhares de usuários do Instagram.

