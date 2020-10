Facebook finalmente traz Avatares customizáveis para o Brasil

Nesta segunda-feira (5), o Facebook anunciou, que finalmente está trazendo o recurso de Avatares para o Brasil. A funcionalidade, que já estava disponível no exterior, permite que você crie bonequinhos tridimensionais customizáveis para usar no feed, em comentários, em stickers pré-configurados e, é claro, como foto de perfil. A atualização está sendo disponibilizada gradualmente para os internautas tupiniquins ao longo do dia.

Segundo a plataforma, “você pode personalizar seu Avatar para que ele te represente de maneira única e autêntica”, o que é possível graças a uma vasta gama de opções de tons de pele, penteados, roupas e adesivos — que inclusive foram adaptados para a realidade e cultura local.

Ao criar seu Avatar, ele automaticamente passa a ficar disponível em 20 figurinhas distintas, como “E aí”, “Valeu”, “Te amo”, “Oi” e “De nada” — excelentes para uso no Messenger. Por enquanto, teremos apenas dez desses stickers prontos, sendo que mais dez opções devem ser disponibilizadas ao longo das próximas semanas de forma gradual. Também existem vários planos de fundo para personalizar ainda mais seu bonequinho.

A criação dos Avatares é exclusiva no aplicativo do Facebook. Certifique-se de que seu software esteja atualizado, inicie um comentário em qualquer publicação, toque no ícone do Emoji e verá a opção de criar seu Avatar.

