Fácil Guaicurus passa a oferecer exame médico para CNH

O Fácil Guaicurus na região do Bandeira, onde estão localizados bairros como a Moreninha, Paulo Coelho Machado, Itamaracá, Rita Vieira e Universitário, irá fornecer, a partir desta segunda-feira (20), a realização do exame médico e captura de imagem necessários para renovação ou abertura do processo da primeira CNH.

A nova sala de atendimento médico do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), com capacidade para 45 atendimentos diários atende uma das metas do órgão, de descentralização e acessibilidade aos cidadãos.

“Esse é o Detran mais perto e mais eficiente. Além das reformas que temos executado nas nossas agências, temos buscado maneiras de levar nossos serviços para mais perto do cidadão”, disse o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade.

A sala foi adaptada para receber os atendimentos de CNH e a ampliação da oferta de serviços na região. “Com mais essa possibilidade, o condutor que mora nas Moreninhas, não precisará se deslocar até o centro da cidade. É uma forma de tornar nossos serviços mais acessíveis”, afirma Juvenal Neto, diretor-adjunto do Detran-MS.

A sala média do Fácil Guaicurus será a quarta opção de agendamento em Campo Grande, que conta ainda com as salas do Pátio Central, Shopping Campo Grande e Shopping Bosque dos Ipês.

