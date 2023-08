Fafá elogia Festival e diz que Bonito é "Benção de Deus"

Uma das principais cantoras da música popular brasileira abriu o Festival de Inverno de Bonito na quarta-feira (23), Fafá de Belém rasgou elogios à efervescência cultural do evento e às belezas naturais do município sul-mato-grossense.

No Palco das Águas, Fafá abriu o espetáculo com a música Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira, passeou por diversos estilos populares, incluindo o sertanejo e a MPB, e esbanjando simpatia em um show que, segundo ela, foi feito para o público, sem um roteiro definido, mas escolhendo as músicas conforme a reação das pessoas, que se emocionaram com a voz afinadíssima da intérprete.

Antes de subir ao palco, Fafá de Belém havia conversado com a imprensa. "É fundamental (ter festivais culturais como o FIB), o Brasil está se reencontrando com os seus artistas e com a sua música. Nós deixamos de ser marginais (risada) e quanto mais a gente fizer o brasileiro viajar pelo País, mais importante será para cada município, para cada Estado, a descoberta do Brasil pelos brasileiros. O Brasil é fabuloso, tem todos os encantos, todos os biomas", afirmou a artista.

Em sua primeira visita a Bonito, Fafá contou ter passado o dia admirando a natureza sul-mato-grossense, mergulhando e apreciando os peixes. "Queria muito vir a Bonito. Que benção de Deus é essa cidade!", exclamou.

Canta Bonito

Antes da apresentação de Fafá, o Palco das Águas recebeu os artistas do projeto Canta Bonito: Kalu Carvalho, Lorran Dias, Evelyn Mollmann, Isac Trelha, Marcos Vinicius e Gabriel Soares. Assim como Fafá faria na sequência, eles viajaram por diversos ritmos musicais, com direito a verdadeiros hinos sul-mato-grossenses, como Trem do Pantanal, de Paulo Simões e Geraldo Roca. A primeira noite valorizou os artistas regionais e a pluralidade da música brasileira, em meio à natureza.

Deixe seu Comentário

Leia Também