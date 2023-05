Fake News: Cantor Loubet tranquiliza fãs após notícia falsa sobre assassinato

A segunda-feira começou cheia de fake news envolvendo o cantor Sul-mato-grossense Loubet. Uma notícia divulgada na manhã de hoje (15), dizia que o artista havia sido executado com 5 tiros enquanto saia do Aeroporto Internacional de Ponta Porã, cidade a 313 km de Campo Grande. Após o caso viralizar, o cantor se prenunciou desmentindo a notícia falsa a seu respeito, e tranquilizou familiares, amigos e fãs por meio de seu Instagram.

Na gravação, publicada pelo próprio cantor, ele afirma ter acordado com várias ligações, perguntando sobre a notícia de sua morte. Dentro de um carro, Loubet explicou que se tratava de uma fake news.

“Boa tarde moçada. Rapaz, acordei hoje cedo aqui com o povo me ligando. Tá rolando uma notícia falsa de que eu teria morrido lá em Ponta Porã. Passando aqui para tranquilizar vocês e dizer que não foi desta vez não e, tomara que não chegue tão cedo também. Tamo junto moçada, boa semana para todo mundo”, disse Loubet.

O vídeo foi publicado nos storys do Instagram do cantor por volta das 12h30 desta tarde. A notícia que falava sobre sua morte não foi mais encontrada após a postagem de Loubet. Assista:

Secretário de Segurança de Ponta Porã desmente assassinato

O secretário de Segurança de Ponta Porã, Marcelino Nunes de Oliveira, desmentiu também a execução. Em nota, Marcelino destacou que a notícia tomou "proporções alarmantes" e que chegou a visitar o aeroporto, onde teria acontecido o suposto assassinato.

Marcelino afirma ainda que esse tipo de postagem é um "engano prejudicial que precisa ser combatido", e por isso, irá repassar todos os dados à Polícia Civil do município para que seja feita uma investigação minuciosa sobre a autoria da notícia falsa.

"Além de constituir um crime, essa propagação irresponsável é um desrespeito não apenas à família e aos fãs do cantor, mas a todos que são afetados pela disseminação de informações enganosas", ressaltou o secretário.

Ele também fez um alerta para que leitores chequem cuidadosamente a veracidade das informações antes de compartilhá-las nas redes sociais, afim de evitar pânico e transtornos desnecessários. "A colaboração entre autoridades e cidadãos é essencial para combater a propagação de notícias falsas e garantir a segurança de todos", concluiu.

Aeroporto Internacional de Ponta Porã - Foto: Marcelino Nunes de Oliveira

