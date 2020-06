Fake News! Detran-MS não multará quem dirigir ou pilotar sem máscara

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) publicou um alerta informando sobre uma Fake News que está circulando nas redes sociais sobre a aplicação de multa aos motoristas que estiveram dirigindo ou pilotando sem o uso de máscara, a partir desta sexta-feira (19).

O Detran-MS, esclarece que o vídeo em questão é falso e não deve ser compartilhado. O chefe da Fiscalização do Detran-MS, Otilio Ruben Ajala, explica que a aplicação de multa para quem dirige sem máscara não está prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). “Nós apoiamos as medidas preventivas contra a disseminação do Covid-19, mas a este órgão compete atuar conforme previsto no CTB. E neste caso, não há previsão legal para aplicação de autuações referente à falta de máscaras dentro do seu veículo”, conclui.

O tenente-coronel da Polícia Militar de Trânsito, Marcelo Cansanção Silveira, frisa a importância de não se compartilhar fake News. “ O principal cuidado que se deve ter é sempre checar a informação com alguma fonte oficial. Queremos tranquilizar a todos, pois a notícia não é verdadeira. Continuamos realizando ações de policiamento preventivo para que o nosso trânsito seja cada dia mais seguro e preserve mais vidas”, finaliza.

A partir de segunda-feira (22), o uso de máscaras faciais será obrigatório em todo o território de Mato Grosso do Sul, nos seguintes locais: em todos órgãos públicos; em todos os estabelecimentos privados de acesso ao público; em todo transporte coletivo intermunicipal e interestadual.

Deixe seu Comentário

Leia Também