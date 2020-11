FAKE! Notícia sobre Vale-Gás Natalino da prefeitura é falsa

“A Prefeitura abriu inscrições para o programa Vale-Gás Natalino 2020”, é o que diz a mensagem do novo golpe que circula nas redes sociais, principalmente no WhatsApp.

A mensagem que é falsa, afirma que quem se cadastrar no site oficial do programa, que não existe, irá receber duas parcelas de R$ 90. O link para onde a pessoa é direcionada já está fora do ar, e caso alguém consiga abrir chegará em uma página onde terá um campo para digitar o nome e depois colocar os dados, como mostra a imagem abaixo.

Segundo a Prefeitura de Campo Grande, a notícia se trata de uma fake News, pois esse tipo de programa não existe no plano do Município.

A mensagem que não especifica qual prefeitura estaria com o programa já foi identificada em outras cidades. Em nota, a Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, informou que não existe tal benefício e que o anúncio em circulação "se trata de fake news".

