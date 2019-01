Recorrente, falta de água em Camburiú afeta turistas e comerciantes

Um problema antigo em Camboriú, mas que se agrava nessa época do ano onde vários turistas buscam as praias do litoral brasileiro para curtir as férias, a falta de água tem afetado os moradores, turistas e comerciantes da região.

A utilização da água aumentou de forma drástica e com isso a pressão acaba diminuindo, isso faz com que a água não tenha forças para chegar na caixa d’água e assim os moradores e comerciantes não conseguem fazer o acumulo para realizar as necessidades básicas, como limpar a casa, tomar banho ou lavar a roupa.

Uma moradora da região relatou que este ano o problema piorou. “Nos outros anos, faltava, não subia na caixa, mas sempre tinha água na rede, e de noite chegava a água. Este ano não tem nada, secou tudo”, lamentou Maria da Silva Pinheiro.

Na tarde da última quarta-feira (2), o Rio Camboriú estava com 1,3 metro na área de captação. Se chegar a 80 centímetros, a captação será interrompida, agravando ainda mais a situação na cidade.

Com isso a Empresa Municipal de Água e Saneamento (Emasa) de Balneário Camboriú, no litoral norte, está realizando o trabalho de retirada de barreiras no rio, que está muito baixo.

A concessionária responsável disse que o movimento acima do esperado dificultou o abastecimento. A solução encontrada para o desabastecimento é comprar água da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) a fim de minimizar o problema que todos vem enfrentando na região.

