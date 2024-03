Falta de energia suspende atendimento na Funtrab nesta sexta-feira

Interessados em concorrer às vagas ou requerer Seguro-Desemprego terão que esperar até a próxima semana, pois a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab), que fica na 13 de Maio, centro de Campo Grande, suspendeu os atendimentos a partir das 11h desta sexta-feira (22).

De acordo com a diretoria da Fundação, o acesso aos sistemas foraminterrompidos em razã da falta de energia elétrica. "Retornaremos normalmente nesta segunda-feira (25), a partir das 07h30", informouo órgão.

