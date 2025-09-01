Menu
Família busca por gata desaparecida no Carandá Bosque

Dandara, de 1 ano e 8 meses, desapareceu na noite do dia 29 de agosto

01 setembro 2025 - 18h05Carla Andréa

A família de Deborah Ramalho Dionizio, de 27 anos, está à procura de sua gata Dandara, desaparecida desde a noite da última sexta-feira (29) no Bairro Carandá Bosque, em Campo Grande.

Dandara é sem raça definida, de cor preta com uma mancha branca no peito, e não tem o hábito de sair de casa por longos períodos.

Segundo a proprietária, a última vez que o animal foi visto foi por volta das 22h, quando estava sobre um muro.

A família já percorreu o bairro em busca do animal, espalhou panfletos com informações sobre Dandara e distribuiu ração para tentar atraí-la, mas até o momento ninguém relatou ter visto a gata.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Dandara pode entrar em contato pelo telefone (67) 9978-8908.

