Família chora a morte de motociclista atropelado no Tijuca: "Uma perda absurda"

O luto é um processo de cura lento e doloroso após a perda de algum ente querido, sendo sentido por aqueles que amavam quem partiu. É por esse processo que hoje passa a família de Otávio Nunes, morto aos 63 anos após ser atropelado pela namorada embriagada na rua Cabo Verde, no Jardim Tijuca, durante a madrugada de segunda-feira (8).

Sem ter muito que dizer, alguns parentes de Otávio usaram as redes sociais para postar despedidas singelas misturadas com a tristeza sentida pela perda.

“Meu irmão, segundo pai, amigo, compadre que perca irreparável. Homem de caráter, coração gigante, honrou a mãe como filho e está é a maior e infinita falta que vai fazer. Agradeço por termos vivido e convivido como irmãos. Meu eterno e sempre.”, publicou a irmã da vítima.

As despedidas não pouparam de lembrar a pessoa querida que Otávio era entre os amigos e parentes.

“Uma perda absurda de grande. Meu compadre querido... vou ficar com o sabor do cafezinho delicioso que ele fez pra mim, há um mês e a prosa boa que tivermos. Sou testemunha do irmão e filho maravilhoso que ele que ele sempre foi”, comentou um amigo.

Apesar de ser apontada como a causadora do acidente, a namorada de Otávio, Irene da Silva Melo, de 63 anos, mudou a foto de perfil em uma rede social por uma que diz “luto amor”, se referindo à perda também sentida por ela. A mudança de imagem teve uma reação de risada e outra de choro.

Cerca de uma hora depois desta manifestação, uma sobrinha da vítima postou uma foto da mãe de Otávio vivendo o momento de luto. “Isso sim é luto... uma mãe perde um filho para sempre, essa é uma dor que não cabe no peito e chora o tempo todo... o resto é conversa fiada... deus conforta nossos corações”, disse ela na legenda da foto.

