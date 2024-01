Família de bebê prematuro abre vaquinha para custear estadia em Campo Grande

Da Redação, com informações do portal MS Diário

Edmar Carvalho Rodrigues e Edilaine Alves da Silva, pais do pequeno Arthur Alves Rodrigues, nascido prematuro no dia 17 de janeiro, com apenas 26 semanas de gestação, acompanharam seu filho, saindo de Corumbá, até Campo Grande, mas agora precisam de ajuda para poderem pagar a estádia durante a internação do bebê em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal da Capital.

O bebê, que nasceu com apenas 750 gramas, precisava da internação para ter chances reais de sobreviver, e a transferência para a Capital, por meio de transporte aéreo na noite de sexta-feira (19), garantiu uma chance de vida para o pequeno Arthur.

Apesar desta vitória, os pais de Arthur, que trabalhavam como autônomos, precisam encontrar uma maneira de pagaram pela estadia e gastos durante a internação do bebê, até que ele receba alta da UTI Neonatal e eles possam voltar para Corumbá.

Buscando ajuda, Edmar e Edilaine abriram uma Vakinha Virtual para arrecadar o dinheiro, que será usado durante o período que o bebê estiver internado. Caso queira doar e ajudar, basta acessar o link da Vakinha .

