Ajude: Enzo tem leucemia e 21 dias para comprar remédio de R$ 160 mil

Para ajudar no tratamento de Enzo, 5 anos, contra leucemia, a mãe Rosana Nunes, faz apelo para obter ajuda e conseguir comprar remédio importado que custa R$ 160 mil.

Enzo conseguiu um tratamento porém teve uma queda em seu quadro clínico após contrair uma infecção por aguardar muito tempo pelo medicamento importado, a doença do menino apresenta resistência e será necessário fazer dois ciclos do blinatumomab, que custa R$ 160 mil. “Esse remédio é imprescindível para garantir o sucesso do transplante”, explicou a mãe, Rosana Nunes, moradora de Várzea Paulista (SP).

O remédio, que teve reajuste neste ano, está fora do orçamento da família e não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Não tenho dinheiro para comprar a medicação. Vou entrar com uma liminar para conseguir o medicamento, mas dessa vez são 30 dias e não pode passar deste prazo”, explica a mãe.

Rosana explica que o prazo inicial de 30 dias é devido ao ciclo anterior do tratamento com o remédio que foi iniciado na última segunda-feira (6) e disponibilizado pela Prefeitura de Várzea Paulista. “O ciclo é de 28 dias, mais dois de exames para tentar o transplante”, acrescenta.

Uma vaquinha online feita anteriormente por Rosana, arrecadou cerca de R$ 30 mil, que está sendo usado na compra de outros medicamentos para Enzo.

Para arrecadar o valor novamente, Rosana fez outra vaquinha online e disponibilizou o número da sua conta bancária. Confira a seguir:

Banco: Santander

Agência: 0701

C/C: 60012659-5

CPF: 250225378-00

Titular: Rosana Nunes da Silva

Vaquinha Online: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/medicacao-para-a-cura-do-enzo

É importante lembrar que o ciclo inicial de 30 dias para conseguir o remédio já passou há nove dias e agora a família de Enzo tem 21 dias para comprar o blinatumomab.

Apesar da família ser do interior de São Paulo, as doações podem ser feitas de qualquer parte do país, através do depósito em conta ou da vaquinha online.

