Após alguns ‘detalhes’ sobre a morte de Danilo Cezar de Jesus Santos, de 29 anos, vítima de homicídio no domingo (5), contados pelo autor durante depoimento saírem na imprensa, uma nota foi encaminhada as redações. Nela, familiares e amigos pede para que esses detalhes não sejam publicados diante os inúmeros comentários maldosos a respeito do rapaz.

“Acreditamos que não seja producente ou respeitoso, para com a memória da vítima, divulgar com destaque as falas do autor do crime já que a própria investigação aponta contradições em seu depoimento e, sobretudo, porque Danilo não está presente materialmente para dar sua versão”, diz um trecho da nota.

Em outro parágrafo, o texto lembra a missão de vida do Danilo. “A vítima também era uma pessoa extremamente solidária e acolhedora, que fazia da ajuda ao próximo sua missão de vida. Matérias e comentários que questionem a recepção dada por Danilo a uma pessoa em situação de rua são insensíveis em relação ao modo como ele via o mundo”.

É destacado ainda que Danilo prezava a não violência, sendo contra assédio. Tendo como costume se manifestar ativamente contra discriminação, crime de ódio e intolerância.

Sumiço e óbito – Danilo desapareceu na manhã do último domingo (5) ao sair de uma casa noturna localizada no centro de Campo Grande. Desde então, um movimento gigantesco foi feito nas redes sociais para tentar localizar o rapaz.

Durante as investigações policiais, foi identificado um possível suspeito do crime e o ‘quadrante’ de procura também foi diminuído graças a ajuda de imagens de câmeras de segurança da região.

Na manhã de hoje (8), equipes da DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios), efetuaram a prisão do suspeito, de 27 anos, em flagrante por ocultação de cadáver. Momentos depois, ele confessou ter matado Danilo com um golpe de ‘mata-leão’.

Enquanto a prisão era feita, outra equipe policial localizou o corpo do rapaz nos fundos de um terreno baldio na Rua Marechal Rondon.

O caso é investigado pela DEH desde o dia em que o boletim de ocorrência foi registrado, na segunda-feira.

