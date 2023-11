Família de jovem que morreu durante show recorreu a vaquinha para pagar despesas

Saiba Mais Geral De Sonora, fã de Taylor Swift morre em show no Rio

A família da jovem Ana Clara Benevides, que morreu após passar mal durante um show da “The Eras Tour”, da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro, disse que a Tickets For Fun (T4F), responsável pela turnê no Brasil, não prestou assistência após o caso.

Por meio de uma vaquinha, organizada por familiares e amigos de Ana Clara e divulgada por fãs da Taylor Swift, a família conseguiu o montante necessário para a realização do translado do corpo do Rio de Janeiro até Mato Grosso do Sul.

Nas redes sociais, a mãe de Ana Clara, Adriana Benevides disse que o valor vai permitir a família fazer tudo o que queriam. "Ontem iniciamos uma vaquinha para pedir ajuda. Foi muita gente que doou, quero que Deus abençoe todos vocês. Muita gratidão por tudo", disse a mãe.

O corpo da jovem já está em território sul-mato-grossense e desembarcou na tarde desta segunda-feira (20) no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Ele seguirá de carro até Sonora, onde Ana Clara será enterrada.

T4F tem versão diferente da história

A T4F foi alvo de ataques nas redes sociais por não ter prestado apoio financeiro no translado do corpo da jovem, porém, por meio de nota, a empresa disse que chegou a procurar a família, mas que ela “não quis falar” com eles.

A empresa afirmou que irá “continuar com canal aberto” para a família de Ana Clara entrar em contato com ela.

