Família de paciente 'desconhecido' é procurada pela Santa Casa desde setembro

Um homem, que ainda não teve a verdadeira identidade descoberta, está internado na Santa Casa de Campo Grande desde o mês de setembro. As equipes do hospital estão à procura de familiares do paciente.

Apesar do tratamento médico, conforme a unidade, o homem apresenta falas bastante confusas e inconsistentes. Ele chegou a dizer para as equipes que se chama Denis Matarazzo, porém em outras ocasiões afirmou se chamar Denis Ferreira da Silva.

O homem falou que já morou nos estados de Minas Gerais e São Paulo, recordando vagamente de alguns familiares que possuem o nome de Dirce, Elizeu, Ieda e Carlinda. Apesar disso, as equipes do hospital não chegaram a achar o perfil de ninguém condizente com as informações passadas pelo homem.

Na tentativa de achar os familiares, o homem chegou a passar por exame papiloscópico, mas o resultado acabou sendo inconclusivo.

Histórico – O homem foi admitido hospital no dia 3 de setembro depois de ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), depois de ser encontrado caído na rua. Ele estaria embriagado, sem condições de informar a própria identidade.

O paciente aparenta ter entre 40 e 50 anos de idade, tem 1,83 de altura e aproximadamente 80 quilos.

Para quem souber a identidade do homem ou o paradeiro da família, basta entrar em contato com a Santa Casa pelos números 3322-4050 ou 98472-3413.

