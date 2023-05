Família desesperada busca por Dara, "faz dois dias que ninguém consegue comer"

Uma família do Jardim Botafogo procura por sua pincher desaparecida, Dara, que sumiu de casa na rua Goiatuba 38, na segunda-feira (2) por volta das 12h e não retornou mais.

A comerciante, Alexandra Lima tutora da cadela, diz que ela pode ter saído atrás de um gato, pois, por ser idosa, Dara nunca saía de casa. A cadela é da família e devido a idade e saúde frágil precisa de remédios e cuidado constantes. “Se alguém acolheu porque ela estava na rua, devolve pra gente. Já faz dois dias que ninguém consegue comer, ninguém consegue dormir, se alguém tiver qualquer notícia que for, liga que a gente vai buscar”, apelou a filha de Alexandra.

Dara é uma cadela de porte pequeno, com pelagem preta, com focinho, peito e interior das patas cor de caramelo. A preocupação maior da família é com a saúde da cadelinha que não pode ficar sem os remédios.

A família é do Jardim Botafogo, região do Jardim Morenão e Pioneiros e oferece recompensa para quem devolver a Dara. Qualquer informação entrar em contato com os números (67) 9236-6483 (Banana)/99117-7273 (Alê)/99219-4514 (Gyo) e 99192-3732 (Isa).





