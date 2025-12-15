Família e amigos se despedem de Daniel Moreti após acidente fatal: 'céu ganhou mais um anjo'

Campo Grande amanheceu em luto nesta segunda-feira (15) com a confirmação da morte do estudante de economia Daniel Moreti Nogueira, de 26 anos, que não resistiu às complicações decorrentes de um grave acidente de trânsito ocorrido no último dia 29 de novembro, na Avenida Gunter Hans, no bairro Aero Rancho. Ele estava internado em estado crítico na Santa Casa desde o dia do acidente.

Daniel conduzia um veículo Peugeot que colidiu violentamente contra a mureta de uma obra não finalizada. No acidente, perdeu a vida ainda no local o amigo Ângelo Antônio Alvarenga Peres, de 24 anos. Desde então, duas famílias passaram a conviver com a dor, a espera e a esperança que infelizmente se transformou em despedida.

Após o impacto, Daniel foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros com múltiplas fraturas. Ele passou por cirurgia de emergência, recebeu doações de sangue e realizou sessões de hemodiálise, mas seu quadro clínico não apresentou evolução favorável. O óbito foi confirmado pela equipe médica durante a madrugada.

Imagens de câmeras de segurança indicam que o veículo seguia no sentido centro–bairro quando, por motivos ainda a serem apurados, o motorista perdeu o controle da direção. Daniel chegou a frear, mas não conseguiu evitar a colisão contra a mureta, estrutura que já era alvo de reclamações de moradores da região.

Nas redes sociais e entre familiares, a despedida tem sido marcada por mensagens de amor, fé e saudade.

O irmão, Daniel, agradeceu ao apoio confirmando a partida do estudante. “Agradeço a todos que lutaram juntos com nossa família, mas infelizmente Deus levou meu maninho. Que Deus guie seus caminhos, meu mano. Te amo demais e sempre vou te amar. Vai com Deus, meu amor.”

A prima, Carol Nogueira, lembrou da amizade que unia Daniel e Ângelo.

“Hoje o céu ganhou mais um anjo. Meu primo Daniel subiu para encontrar seu amigo Ângelo. Meu coração está tão triste por essa partida, nossa família está sem palavras. O único conforto é saber que o Ângelo vai te receber com muita alegria e vocês vão poder continuar se divertindo juntos aí em cima. Daniel e Ângelo, que amizade hein! Sejam eternamente felizes.”

Também comovida, a família de Ângelo manifestou solidariedade.

“Duas famílias enlutadas, a sua e a minha. Dois meninos que se foram precocemente. Que Deus conforte os corações que sofrem.”

