Família, fãs e amigos se despedem de MC Marcinho

Fãs do MC Marcinho, que morreu neste sábado (26), deram seus últimos adeus ao artista na manhã deste domingo (27) no Cemitério da Penitência, na Zona Norte do Rio. Na tarde, uma cerimônia restrita à família e amigos aconteceu no local.

A atriz Regina Casé foi uma das artistas que esteve no local prestando homenagens ao funkeiro, e destacou a importância de Marcinho para a cultura brasileira.

“A gente perde um cara da importância do Marcinho tão novo. Isso mostra que ele podia ser muito maior. É um momento de refletir sobre isso. Sobre o preconceito contra o funk, contra a cultura produzida por pessoas como ele, pretas e da favela. E pensar na dimensão dele na vida de tantas pessoas. Vidas difíceis, enfrentando tanta dificuldade e o tanto de felicidade que ele proporcionou”, afirmou a atriz.

MC Bob Rum disse que o funk brasileiro perde um pouco de sua essência com a morte de Marcinho.

“A gente fica sem chão. Em uma convivência de 30 anos eu não aprendi a ser só fã do MC Marcinho. Eu perco duas pessoas: uma é o ídolo e a outra é o meu irmão, meu companheiro de estrada, de luta. Uma pessoa que só pregou o amor. Ele descansou depois de lutar o bom combate”, disse.

Ao final da cerimônia, o corpo do cantor foi levado para cremação.

Deixe seu Comentário

Leia Também