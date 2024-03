Família faz vakinha para pagar sepultamento de Juilson

Familiares e amigos do segurança Juilson Gabriel de Oliveira, 31 anos, agora se mobilizam em prol de uma ‘vakinha’ para conseguir incluir o rapaz no convênio da pax do irmão, para que assim, ele possa ser sepultado. Juilson foi encontrado morto seis dias após desaparecer em Campo Grande.

Para o JD1 Notícias, a mãe de criação do rapaz, Helena Ornelas, detalhou que a família não descansa desde quinta-feira (9), quando ele desapareceu. “Não desistimos em momento algum. Ele foi criado junto com as minhas filhas, elas o tratam como irmão. Procuramos por ele noite e dia, mas agora precisamos de ajuda para fazer o sepultamento, porque não temos condição de pagar”, explicou.

O valor arrecadado será destinado para a inclusão do rapaz no convenio da pax do irmão. Desta forma, ele poderá ser sepultado, coisa que ainda não foi feita. As equipes do Corpo de Bombeiros demoraram mais de 15h para conseguir fazer a remoção do corpo, do local onde ele estava, próximo a uma trilha da cachoeira do Céuzinho.

Helena destaca ainda a falta de empatia de algumas pessoas, principalmente na internet, ao realizarem comentários maldosos. Ela explicou que Juilson fazia tratamento para depressão há algum tempo.

“O povo fica dizendo que ele era drogado. Tava devendo. Que tava metido com esse negócio de talaricagem (traição), mas nada é verdade. Ele fazia tratamento de depressão e sumiu, acreditamos que foi um acidente. As pessoas são muito maldosas, ficam falando as coisas sem saber. Ele estava doente, com depressão, não sabemos o que se passou na cabeça dele”, comenta.

A rifa – A família se uniu e agora pede ajuda aos amigos. Cada nome, existente na rifa, custa R$ 15. Porém, qualquer valor como doação está sendo aceito.

Para ajudar, basta entrar em contato com Helena através do WhatsApp (67) 9 9224-0412, para avisar a respeito da rifa. Quem quiser apenas fazer uma doação, basta encaminhar o dinheiro para a chave pix: [email protected].

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também