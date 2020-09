Família faz “vaquinha” para custear tratamento do câncer de Mel

A professora de informática Melãine Polliana Garcia Mendes de 33 anos, recebeu diagnóstico de câncer no colorretal com metástase no pulmão, em junho de 2018 e está 2 anos e quatro meses no Hospital de Barretos, lutando contra o câncer.

Na descrição da vaquinha online, Melãine conta que já fez 30 Radioterapias e 28 sessões de quimioterapia e que infelizmente a última sessão não teve o resultado esperado na redução da metástase do pulmão, e que passará por um novo tratamento para potencializar o tratamento que já vem realizando no Hospital do Amor.

Este tratamento é uma tentativa de diminuir o crescimento do câncer e terá um custo de R$ 9000,00 tendo duração de 3 a 4 meses. “Depois se tudo der certo realizarei o sonho de fazer a cirurgia de reversão do uso da Ileostomia ( criação de uma fístula ou um ânus artificial através da parede abdominal).” Relata na publicação. Os gastos com moradia, alimentação, água e luz são pagos com o beneficio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os gatos com alimentação, moraria e remédios são custeados pelo pai dela.

Ao JD1 Notícias, a irmã Milene, contou que a irmã Melãine foi para Cuiabá para trabalhar como professora em uma escola de informática e lá descobriu o câncer. Como o Hospital de Barreto é referência em luta contra o câncer, elas decidiram se mudar para ter um melhor tratamento.

A ideia de criar uma vaquinha online para ajudar a custear os gastos com um novo tratamento veio da Milene, que se prontificou em ajudar a irmã, já que alguns itens necessários como a bolsa de colostomia não estão sendo fornecidos pelo déficit do hospital. “Nosso pai custeava os gastos aqui, mas por conta da pandemia essa ajuda acabou diminuindo”, comenta Milene.

Para ajudar com qualquer quantia, acesse o link ou entre em contato com (67) 9921-81855

