JD1TV: Família pede ajuda para custear viagem para transplante de medula

Carlos Wilson Mejia Faucedo, de 47 anos, trabalhava normalmente até abril deste ano como caixa de posto de gasolina. Mas, uma forte dor no pé da barriga, que não passava com remédios, o fez procurar um médico. Após exames de ultrassom e ressonância foi descoberta uma "massa" no pé da barriga.

Após investigação médica foi constatado o Linfoma Burkitt, que já atingia todo o corpo. Carlos segue internado desde abril, no Prontomed (pelo plano Santa Casa Saúde), onde realiza intensa rotina de quimioterapia.

Sua esposa, Claudiane de Almeida Marinho, é o apoio do marido, junto com a mãe dele, já que ele precisa de acompanhante em tempo integral. No início, ele precisou fazer hemodiálise pois o câncer prejudicou seus rins e logo depois iniciou a quimioterapia, mas em seguida foi para a UTI, pois teve reação ao tratamento.

Logo depois ele continuou o tratamento de quimioterapia. De acordo com a esposa, a quimioterapia o deixa muito debilitado (fica 25 dias no hospital, uma semana em casa). Juntos há sete anos, hoje a esposa luta para manter as contas em dia, enquanto cuida do marido.

Neste momento, eles vivem com o seguro-desemprego da Claudiane (restam duas parcelas), o dinheiro que ela consegue quando trabalha como motorista de aplicativo e o seguro do INSS que o marido recebe.

"O que recebemos hoje não cobre nossos custos mensais, temos muitas contas, financiamento de casa, entre outros, e como não posso arrumar trabalho fixo e preciso estar com ele no hospital, quando dá eu trabalho como motorista de aplicativo", afirma Claudiane.

Enquanto esperam vaga e a autorização dos médicos, sinalizando que o linfoma foi eliminado com a quimioterapia, eles precisam se preparar financeiramente para o que poderá ser a última etapa para a cura do câncer de Carlos, com o transplante de medula óssea indicado desde o início pelos médicos.

Claudiane e familiares de Carlos organizaram uma "vaquinha online" para ajudar com os custos como passagem, estadia e alimentação, já que precisarão ficar no mínimo 30 dias na cidade de Belo Horizonte.

Carlos luta pela vida, já que tem um filho de 11 anos do casamento anterior e sua atual esposa para cuidar. Mas neste momento, ele precisa ser cuidado. Ao gravar um vídeo pedindo ajuda para custear a viagem para o transplante, ele se emociona.

Para doar, acesse o link da 'vaquinha online'.

